На проспекте Ленина в производственном здании произошел пожар

На проспекте Ленина в производственном здании произошел пожар
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 15 ноября в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 09:53 мск.

На проспекте Ленина, д. 1 в помещении производственного здания в вентиляционной шахте происходило горение опилок на площади 3 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 10:26 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе спасатели потушили пожар почти за 20 минут.

Колпинский район пожар происшествия


 

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