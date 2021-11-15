На проспекте Ленина в производственном здании произошел пожар

Утром 15 ноября в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 09:53 мск.

На проспекте Ленина, д. 1 в помещении производственного здания в вентиляционной шахте происходило горение опилок на площади 3 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 10:26 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе спасатели потушили пожар почти за 20 минут.