В Кронштадте 10-летняя девочка получила серьезные травмы в ДТП

В Кронштадте 10-летняя девочка получила серьезные травмы в ДТП
Пассажирка "Хендая" пострадала в аварии в Кронштадте. Фото: Pixabay

В Кронштадтском районе Петербурга произошла массовая авария, в результате которой серьезно пострадала 10-летняя девочка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 ноября, вечером, на 121 километре а/д А-118 71-летний пенсионер за рулем «Хендай Солярис» въехал в стоящий автомобиль «Форд».

Однако на этом приключения «Хендай» не закончились. Водитель, не справившись с управлением, совершил выезд во второй ряд по ходу движения машин и столкнулся с «Мерседесом».

В результате ДТП маленькая пассажирка «Хендая» получила серьёзные повреждения. Девочку 2011 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу.

Также пострадал 71-летний пенсионер, однако он после оказания медпомощи отказался от госпитализации. Его отпустили домой.

Травмы после аварии получила и 55-летняя пассажирка «Форда». При этом, она также не стала ехать в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Мурино двух женщин сбила «ГАЗель». Врачи пытались реанимировать пострадавших.

дтп кронштадт новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...
В Невском районе на уроке школьник получил ножевое ранение
В Петербурге завершили ремонт Краснопутиловской улицы
Стало известно, как будет выглядеть станция «Парк Победы»
Дочь Анастасии Заворотнюк переносит свадьбу из-за болезни матери
Глава Минтраса: решение о строительстве ВСМ Москва-Петербурге пока не принято