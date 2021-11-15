В Кронштадте 10-летняя девочка получила серьезные травмы в ДТП

Пассажирка "Хендая" пострадала в аварии в Кронштадте. Фото: Pixabay

Пассажирка "Хендая" пострадала в аварии в Кронштадте. Фото: Pixabay

В Кронштадтском районе Петербурга произошла массовая авария, в результате которой серьезно пострадала 10-летняя девочка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 ноября, вечером, на 121 километре а/д А-118 71-летний пенсионер за рулем «Хендай Солярис» въехал в стоящий автомобиль «Форд».

Однако на этом приключения «Хендай» не закончились. Водитель, не справившись с управлением, совершил выезд во второй ряд по ходу движения машин и столкнулся с «Мерседесом».

В результате ДТП маленькая пассажирка «Хендая» получила серьёзные повреждения. Девочку 2011 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу.

Также пострадал 71-летний пенсионер, однако он после оказания медпомощи отказался от госпитализации. Его отпустили домой.

Травмы после аварии получила и 55-летняя пассажирка «Форда». При этом, она также не стала ехать в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Мурино двух женщин сбила «ГАЗель». Врачи пытались реанимировать пострадавших.