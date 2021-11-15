Петербуржцев предупредили о гололедице во вторник

Петербуржцев предупредили о гололедице во вторник
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во вторник, 16 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью обойдется без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха -1…+1 гр., днем столбики термометров покажу +2…+4 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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