Петербуржцев предупредили о гололедице во вторник

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во вторник, 16 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью обойдется без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха -1…+1 гр., днем столбики термометров покажу +2…+4 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет понижаться.

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