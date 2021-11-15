Глава «Ритуала» рассказал о похоронных пиках во время пандемии

«Пики» пришлись на июнь-июль 2021 года, а также ноябрь и май прошлого года. Фото: сайт Крематория Санкт-Петербурга ГУП «Ритуальные услуги»

«Пики» пришлись на июнь-июль 2021 года, а также ноябрь и май прошлого года. Фото: сайт Крематория Санкт-Петербурга ГУП «Ритуальные услуги»

Глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов рассказал о нагрузке на похоронную сферу из-за волн смертности от ковида.

По его словам, «пики» пришлись на июнь-июль 2021 года, а также ноябрь и май прошлого года, сообщает РБК.

При этом количество захоронений в Москве увеличилось на 25–30%. Рост носит скачкообразный характер.

Сейчас цифры по количеству погребений можно назвать «демографически адекватнымми». По словам Екимова, они характерны для периодов между волнами. При этом он отметил, что никаких очередей в столице ни на захоронения, ни на кремации в пандемию не наблюдалось.

С начала пандемии в России выявлено 9 109 094 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 256 597 летальных исходов, выздоровели 7 812 557 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 195. Днем ранее было зарегистрировано 1 189 летальных исходов от коронавируса. За последние сутки выявили 40 217 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших у 8,8% не было клинических проявлений вируса.