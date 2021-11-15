В России за сутки COVID-19 подтвердили у 38 420 человек

В России в общей сложности от коронавируса оправились 7 млн 812 тыс. 557 человек. Фото: pexels

В России в общей сложности от коронавируса оправились 7 млн 812 тыс. 557 человек. Фото: pexels

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 38 420 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 млн 109 тыс. 94 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 211 случаях, за все время пандемии скончались 255 597 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 27 972 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для непривитых от коронавируса в Австрии вводят локдаун.