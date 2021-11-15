Петербурженка, угрожавшая убить соседку из-за пиццы, пойдет под суд

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге перед судом предстанет женщина, напавшую на соседку из-за ошибки курьера, разносившего пиццу.

Об этом сообщает городская прокуратура. Обвинительное заключение по делу 39-летней петербурженки утверждено. Женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Инцидент произошел 28 сентября в парадной дома на Плесецкой улице. Как считает следствие, курьер по ошибке постучался не в ту дверь и отдал пиццу обвиняемой. Потерпевшая собиралась вернуть свой заказ, но столкнулась с агрессией. Обвиняемая начала драться и нанесла соседке удары режущим предметом, а также угрожала ее убить.

Уголовное дело по существу рассмотрит Приморский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину, забившего насмерть арестанта кипятильником в камере, отправили в колонию на 11 лет.