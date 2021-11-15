СК возбудил дело после гибели рабочего, ремонтировавшего лифт в Петербурге

СК возбудил дело после гибели рабочего, ремонтировавшего лифт в Петербурге
32-летний погиб во время ремонта лифта. Фото: unsplash

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели рабочего во время ремонта лифта в жилом доме в Невском районе.

Как сообщили в петербургском ГСУ СК, уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ (часть 2 статьи 216 УК РФ).

Инцидент произошел в четверг, 11 ноября, в одном из домов по улице Коллонтай. 32-летний погиб во время ремонта лифта.

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах и деталях произошедшего. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге началась доследственная проверка после того, как стало известно о гибели рабочего, ремонтировавшего лифт в одном из домов города. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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