СК возбудил дело после гибели рабочего, ремонтировавшего лифт в Петербурге

32-летний погиб во время ремонта лифта. Фото: unsplash

32-летний погиб во время ремонта лифта. Фото: unsplash

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели рабочего во время ремонта лифта в жилом доме в Невском районе.

Как сообщили в петербургском ГСУ СК, уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ (часть 2 статьи 216 УК РФ).

Инцидент произошел в четверг, 11 ноября, в одном из домов по улице Коллонтай. 32-летний погиб во время ремонта лифта.

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах и деталях произошедшего. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге началась доследственная проверка после того, как стало известно о гибели рабочего, ремонтировавшего лифт в одном из домов города. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.