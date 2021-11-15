В Пушкинском Доме показали неизвестное ранее стихотворение Набокова

В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН проводит выставку с предметами из семейного архива писателя Владимира Набокова. Среди прочего, на выставке представили стихотворение, которое было неизвестно публике.
Директор Пушкинского дома Валентин Головин рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, что Набоков в 1958 году написал короткое стихотворение The Corsair’s Lied («Песня корсара»). Оно впервые представлено публике.
«Он писал всегда — всуе, спокойно, по случаю», — отметил Головин.
По словам директора Пушкинского дома, название стихотворения отсылает к немецкой романической традиции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пушкинский Дом впервые показал вещи из швейцарского архива Набокова. Это мемориальные предметы и материалы из коллекции: фотографии, документы, книги, картины, а также личные вещи, которые принадлежали Набокову и его семье.
Выставка-презентация «Владимир Набоков. Возвращение» разместилась в двух залах Литературного музея.