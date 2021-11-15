В Пушкинском Доме показали неизвестное ранее стихотворение Набокова

В Пушкинском Доме показали неизвестное ранее стихотворение Набокова
Выставка-презентация "Владимир Набоков. Возвращение" разместилась в двух залах Литературного музея. Фото: Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН проводит выставку с предметами из семейного архива писателя Владимира Набокова. Среди прочего, на выставке представили стихотворение, которое было неизвестно публике.

Директор Пушкинского дома Валентин Головин рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, что Набоков в 1958 году написал короткое стихотворение The Corsair’s Lied («Песня корсара»). Оно впервые представлено публике.

«Он писал всегда — всуе, спокойно, по случаю», — отметил Головин.

По словам директора Пушкинского дома, название стихотворения отсылает к немецкой романической традиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пушкинский Дом впервые показал вещи из швейцарского архива Набокова. Это мемориальные предметы и материалы из коллекции: фотографии, документы, книги, картины, а также личные вещи, которые принадлежали Набокову и его семье.

Выставка-презентация «Владимир Набоков. Возвращение» разместилась в двух залах Литературного музея.

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