Из Невы достали женщину с переохлаждением

Из Невы достали женщину с переохлаждением
Инцидент случился в ночь на 15 ноября недалеко от Благовещенского моста. Фото: yandex.by/MAPS

В Адмиралтейском районе Петербурга спасатели достали из воды женщину с переохлаждением.

Как она оказалась в воде неизвестно. Инцидент случился в ночь на 15 ноября недалеко от Благовещенского моста.

Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия прибыли спасатели. Они достали женщину из реки и доставили на берег. Пострадавшую госпитализировали в больницу с переохдлаждением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал Грибоедова.

адмиралтейский район вода нева


 

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