Из Невы достали женщину с переохлаждением

В Адмиралтейском районе Петербурга спасатели достали из воды женщину с переохлаждением.
Как она оказалась в воде неизвестно. Инцидент случился в ночь на 15 ноября недалеко от Благовещенского моста.
Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».
На место происшествия прибыли спасатели. Они достали женщину из реки и доставили на берег. Пострадавшую госпитализировали в больницу с переохдлаждением.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал Грибоедова.