На проспекте Стачек «ГАЗель» врезалась в троллейбус

Во вторник, 15 ноября, в Кировском районе Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «ГАЗели» и троллейбуса.
Инцидент случился на проспекте Стачек. По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.
«Проспект Стачек, возле парка имени 9 января. Газель въехала в троллейбус. Была в этот момент в автобусе. Никто не пострадал. Все живы», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
По факту произошедшего проводится проверка.
«Скорее всего, газелист хотел перед троллейбусом, отъезжающим от остановки, во двор заскочить, но не рассчитал. Не предоставил преимущество получается», — комментируют пользователи Сети.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим.