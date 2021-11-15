На проспекте Стачек «ГАЗель» врезалась в троллейбус

На проспекте Стачек «ГАЗель» врезалась в троллейбус
Инцидент случился на проспекте Стачек. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 15 ноября, в Кировском районе Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «ГАЗели» и троллейбуса.

Инцидент случился на проспекте Стачек. По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.

«Проспект Стачек, возле парка имени 9 января. Газель въехала в троллейбус. Была в этот момент в автобусе. Никто не пострадал. Все живы», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По факту произошедшего проводится проверка.

«Скорее всего, газелист хотел перед троллейбусом, отъезжающим от остановки, во двор заскочить, но не рассчитал. Не предоставил преимущество получается», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим.

авария дтп кировский район


 

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