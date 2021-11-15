Как система QR-кодов отразится на фитнес-центрах и кинотеатрах Петербурга

В Петербурге с 15 ноября начались проверки QR-кодов в фитнес-центрах, бассейнах, театрах, кинотеатрах и других предприятиях. Представители бизнеса рассказали, с какими проблемами им предстоит столкнуться из-за новых ограничений.

С сегодняшнего дня посетить фитнес-центры, бассейны, а также театры, музеи, кинотеатры, цирки, концертные залы будет возможно только с QR-кодом о вакцинации, перенесенном заболевании, либо медотводом.

Как рассказала АБН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) Ольга Киселева, введение QR-кодов для посетителей фитнес-центров создало две проблемы — задержку на входе из-за проверки и конфликты с администрацией. Однако, по словам Киселевой, первую проблему можно решить внесением QR-кода в систему доступа, а затем пользоваться этими данными.

Киселева отметила, что в течение двух-трех недель ожидается снижения валовой выручки и трафика на 80%. Затем она может выровняться до 50%, однако падение все равно повлияет на выживаемость индустрии в целом.

Директор по развитию сетей Fitness Family, «Молот» и «Легенда» Денис Горнев подчеркнул, что представители отрасли удивлены уровнем оказания поддержки со стороны властей. Спорткомитет помогает с проверками: разъясняют регламенты проведения всех процедур, и только потом проверяют соблюдение всех правил.

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров, генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин рассказал, что индустрию ждут негативные последствия.

«Ждем, когда страна добьется вакцинации, повторяем эту мантру, а пока поток посетителей минимальный. А пока кинотеатры – будто особые места, в которых коронавирус особенно опасен и заразен, в отличие от общественного транспорта», — подчеркнул эксперт.

Представители Ассоциации собираются направить в Роспотребнадзор обращение, чтобы добиться послаблений. Сейчас кинотеатры должны вакцинировать сотрудников, согласовывать каждый сеанс по числу зрителей, работать до 23:00. По мнению Березина, такое количество ограничений чрезмерно. Он считает, что работать в таких условиях объективно невозможно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в фитнес-центрах и ЗАГСах с 15 ноября начали спрашивать QR-коды.