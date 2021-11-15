Посол Анголы рассказал о переговорах по вакцине «Спутник V»

Переговоры Анголы и РФ по производству «Спутника V» находятся на достаточно продвинутом этапе. Об этом рассказал посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья.

«Этот процесс требует времени. Однако рассмотрение этого вопроса находится на достаточно продвинутом этапе в пределах работы межправкомиссии», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, ангольский Минздрав уже поддержал идею производства в стране этого препарата.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.