В Петербурге задержали сотрудника ГИБДД, подозреваемого в стрельбе по супруге

В Петербурге задержали сотрудника ГИБДД, подозреваемого в стрельбе по супруге
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге оперативники собственной безопасности задержали сотрудника, ранившего супругу в ходе семейного конфликта.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в полицию обратилась женщина и рассказала о том, что у нее произошел конфликт с супругом, который работает в органах внутренних дел. Женщину госпитализировали с травматическим ранением.

Муж потерпевшей с места происшествия скрылся на своем автомобиле «Школа Кодиак». Его задержали на загородной трассе на подъезде к городу Луга. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.

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