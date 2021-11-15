В Петербурге задержали сотрудника ГИБДД, подозреваемого в стрельбе по супруге

В Петербурге оперативники собственной безопасности задержали сотрудника, ранившего супругу в ходе семейного конфликта.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в полицию обратилась женщина и рассказала о том, что у нее произошел конфликт с супругом, который работает в органах внутренних дел. Женщину госпитализировали с травматическим ранением.

Муж потерпевшей с места происшествия скрылся на своем автомобиле «Школа Кодиак». Его задержали на загородной трассе на подъезде к городу Луга. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.