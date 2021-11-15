В Петербурге готовят законопроект об иностранных агентах-СМИ

В Петербурге готовят законопроект об иностранных агентах-СМИ
Рабочая группа была создана по поручению спикера ЗакСа Александра Бельского. Фото: пресс-служба ЗакСа

Сегодня прошло первое заседание рабочей группы петербургского ЗакСобрания по разработке поправок в федеральное законодательство об иностранных агентах-СМИ.

Как сообщили в пресс-службе петербургского парламента, рабочая группа была создана по поручению спикера ЗакСа Александра Бельского. В нее вошли представители всех фракций парламента, главные редакторы ведущих городских СМИ и представители Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

Участники совещания приняли решение о разработке инициативы, направленной на изменение законодательства, регламентирующего порядок присвоения статуса иноагента СМИ и отдельным журналистам.

Рабочая группа предлагает вносить СМИ и журналистов в список иноагентов исключительно по решению суда после двух предупреждений; четко разграничить в законодательстве понятия «политической деятельности» и «лоббизма»; установить минимально допустимую долю иностранного финансирования СМИ/журналистов в течение года по отношению к прочим поступлениям, если они не являются доходом от политической деятельности.

Кроме того, предлагается установить порядок и сроки снятия со СМИ статуса иноагента и отменить бессрочный статус иноагента; вывести из-под действия закона рекламные доходы, премии, гонорары за преподавательскую работу.

По словам зампреда ЗакСа Марины Шишкиной, готовый документ планируется вынести на рассмотрение городского парламента уже 1 декабря.

Сейчас в списке иноагентов-СМИ находятся 33 издания и 62 журналиста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утвержден список фактов, за который можно стать иноагентом.

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