QR-коды, введенные в фитнес-центрах, приносят неудобства петербуржцам

Фитнес-клубы столкнулись с претензиями от клиентов в первый же день введения QR-кодов. Новая система начала действовать сегодня, 15 ноября.

По словам представителя Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге Натальи Борулько, в фитнес-клубы стали поступать официальные письма от клиентов с просьбой разъяснить юридические основания для введения системы QR-кодов. В свою очередь фитнес-центры ничего не могут сделать со сложившейся ситуацией, потому что это указ правительства города. Об этом Борулько рассказала изданию «Деловой Петербург».

Представитель Ассоциации считает, что к QR-кодам технически сфера фитнеса была готова полностью. В CRM-системы, которые есть во всех крупных клубах, добавят информацию о QR-кодах.

При этом сфера фитнеса боится оттока клиентов, которые делятся на два типа: те, кто успел привиться пока только первой дозой, и пока не имеют кода.

«Таким людям придётся сдавать ПЦР-тест, который действует 72 часа. Вряд ли они будут ходить и делать этот тест, скорее они будут ждать вторую дозу вакцины», — рассказывают в индустрии.

Тем, кто не хочет прививаться фитнес-клубы могут либо заморозить абонемент, либо вернуть деньги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с сегодняшнего дня, с 15 ноября, посетить фитнес-центры, бассейны, а также театры, музеи, кинотеатры, цирки, концертные залы будет возможно только с QR-кодом о вакцинации, перенесенном заболевании, либо медотводом. В связи с этим у представителей бизнеса могут появиться некоторые трудности.