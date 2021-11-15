В Смольном определились, кто будет доделывать работу «Метростроя»

"Метрострой" отца и сына Александровых оставил после себя недоделанную работу. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

"Метрострой" отца и сына Александровых оставил после себя недоделанную работу. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В транспортном блоке администрации Петербурга определились, кто будет устранять дефекты на станциях метро, оставшихся от «Метростроя» Александровых.

Бывший главный подрядчик по строительству метрополитена «Метрострой» оставил после себя недоделанную работу: станции то и дело протекают, а траволаторы ломаются. Компания завершить работу уже не сможет — мешают банкротство и отсутствие ресурсов.

Банк ВТБ, ставший акционером нового подрядчика «Метрострой Северной столицы» брать на себя эту ответственность не стал. А руководство комитета по развитию транспортной инфраструктуры уже давно работает в этом регионе.

В итоге решили, что доделывать уже открытые станции подземки будет комитет по транспорту под руководством председателя Кирилла Полякова.

В телеграм-канале ведомства сообщается, что Поляков лично проконтролирует ремонт траволаторов на «Беговой», «Дунайской» и «Проспекте Славы». Траволаторы обещают запустить до конца года. Ремонт проводит ГУП «Петербургский метрополитен», также на объекте ждут специалистов из ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший советник гендиректора «Метростроя» оспорит в суде расторжение контрактов.