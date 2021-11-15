Записаться на вакцинацию снова можно через портал «Здоровье петербуржца»

Записаться на вакцинацию снова можно через портал &#171;Здоровье петербуржца&#187;
Записаться на вакцинацию снова можно через портал "Здоровье петербуржца". Фото: скриншот портала "Здоровье петербуржца"

Интернет-портал 2Здоровье петербуржца» снова работает после технического сбоя, который был связан с работой на сайте «Госуслуг».

Уже пятый день портал «здоровье петербуржца» работает с перебоями. Пользователи жаловались, что не могут войти в личный кабинет, посмотреть результаты анализов и записаться к врачу. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Комздрав, сейчас портал вернулся в строй, и горожане смогут по-прежнему записаться на вакцинацию от коронавируса.

Однако все еще остается проблематичным вход в личный кабинет в связи с техническими работами на стороне федеральной системы ЕСИА.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 11 ноября «Госуслуги» подверглись мощнейшей атаке хакеров. Отдельным объектом атаки являлся экспериментальный чат-бот робот Макс, созданный для консультирования граждан. В связи со случившемся службу информационной безопасности «Госуслуг» пришлось перевести на усиленный режим работы.

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