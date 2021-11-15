В Петербурге будут работать около 200 катков, которые можно будет найти на интерактивной карте

В Петербурге будут работать около 200 катков, которые можно будет найти на интерактивной карте. Фото: скриншот поста в группе "Севкабель Порт / Sevkabel Port" ВКонтакте

В Петербурге будут работать около 200 катков, которые можно будет найти на интерактивной карте. Фото: скриншот поста в группе "Севкабель Порт / Sevkabel Port" ВКонтакте

Как только зима полностью вступит в свои права, в городе откроется 188 катков, а в парках появится 75 лыжных трасс.

В Санкт-Петербурге с наступлением устойчивых холодов заработает 188 катков. С 25 декабря на Конюшенной площади откроется праздничная арена, где можно будет покататься. Об этом вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал в своем Telegram-канале.

Комитет по спорту и Комитет по информатизации и связи представят дебютную Интерактивную карту катков и лыжных трасс 1 декабря. Там можно будет найти все адреса, где расположены доступные площадки. Карта будет доступна на сайте Комитета по спорту.

По словам Пиотровского, несмотря на доступные развлечения на катках будут действовать правила, помогающие справиться с коронавирусной инфекцией. Речь идет о заполняемости катков во время одного сеанса: плотность должна составлять 1 человек на 8 кв. метров. Если каток крытый, то кататься одновременно могут не более 30 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 13 ноября заработал каток в «Новой Голландии». По совам владельцев, лед не тает даже при температуре +10 градусов.