В России за сутки коронавирус подхватили 36,8 тысяч человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 36 818 человек.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 145 912 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 240 случаях, за все время пандемии скончались 257 837 человек. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение QR-кодов регионами России подтверждает актуальность этого вопроса.