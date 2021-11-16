За лето и осень 100 000 петербургских детей отдохнули в оздоровительных лагерях

За лето и осень 100 000 петербургских детей отдохнули в оздоровительных лагерях
Полностью удовлетворена потребность в предоставлении квот путевок, обеспечен охват всех категорий детей на все виды отдыха. Фото: Pixabay

За лето и осень 2021 года 100 тыс. петербургских детей смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях.

Правительством Петербурга в полном объеме выполнены все обязательства перед горожанами в сфере детского отдыха, несмотря на непростые эпидемиологические условия.

Так, в летний период 91 600 детей отдохнули в 135 стационарных загородных лагерях Ленобласти, Краснодарского края, Республики Крым, в том числе 5 812 детей-инвалидов с сопровождающими отдохнули в 26 медицинских санаторно-курортных организациях.

Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга И.П.Потехиной, с 24 октября по 1 ноября 6 200 детей отдыхали по большей части в Ленобласти, а также в оздоровительных лагерях на территории Кировской, Новгородской, Псковской, Тверской областей, Республики Татарстан, Ставропольского края, Смоленска, Крыма и Краснодарского края.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице из-за сложной коронавирусной ситуации во время школьных каникул приостановили работу детских лагерей.

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