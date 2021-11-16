Петербуржца, желающего общаться, отправили в колонию на 2,2 года

Петербуржца, желающего общаться, отправили в колонию на 2,2 года
Калининский районный суд Петербурга признал Владимира Здобнова виновным. Фото: pexels.com

Калининский районный суд Петербурга признал виновным Владимира Здобнова и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года. По совокупности приговоров — 2 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в начале этого года, 24 января, ночью, Здобнов попросил у потерпевших сигареты на проспекте Луначарского, после отказа начал стрелять из травматического пистолета.

Виновный заявил на заседании, что просто хотел пообщаться, а пострадавшие не желали этого. Здобнова это сильно обидело, поэтому он открыл неприцельную стрельбу из пистолета, который нашел в тот же день на улице.

Пострадавший рассказал, что мужчина неоднократно подходил к нему с просьбой дать сигареты, в какой-то момент ему это надоело. Он попросил фигуранта не мешать. Расстроенный Здобнов убежал со словами, что он еще всем себя покажет.

Отметим, что фигурант дела был судим 8 раз. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие малолетнего ребенка, признание вины, раскаяние, принесение извинений потерпевшему, молодой возраст подсудимого, оказание им помощи матери и бабушке, а также своей несовершеннолетней двоюродной сестре, оставшейся без матери.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, о котором АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, суд подтвердил, что Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.

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