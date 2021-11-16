Манижа рассказала, как бойфренд сделал ей предложение руки и сердца

Исполнительница песни «Russia Woman» Манижа днем ранее получила предложение от своего парня стать его женой. Участница «Евровидения» от России решила рассказать общественности, как это было.

Для певицы, по всей видимости, это был неожиданный сюрприз. Девушка находится в замешательстве от произошедшего. Ее мужчина Ладо Кватания подарил ей обручальное кольцо. И сегодня Манижа поделилась с подписчиками, как это случилось.

«Это было в Грузии. Нет, мне не принесли кольцо в хинкали. Хотя, зная меня, такой план был. Так сложилось, что в этот момент мы оказались совершенно одни. Ни одного туриста или местного рядом. Только природа, ветер. И мое опухшее от слез лицо, ничем не уступающее хинкали», — иронично рассказала певица.

Напомним, что Ладо Кватания впервые подтвердил отношения с Манижей весной, когда приехал в Нидерланды на музыкальный конкурс «Евровидение». Именно он был постановщиком номера исполнительницы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица Наталия Орейро получила российский паспорт.