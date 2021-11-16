Pfizer испытает новый препарат от коронавируса в России

Pfizer испытает новый препарат от коронавируса в России
Если препарат одобрят локальные регулирующие органы, компания обеспечит его доступ на рынках стран. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Американская компания Pfizer проведет в России клинические испытания препарата Paxlovid для профилактики COVID-19. Соответствующее разрешение выдал Росздравнадзор.

Участниками исследования станут 90 добровольцев из Подмосковья, Москвы, Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов, которые контактировали с пациентами с симптомами COVID. Мероприятия пройдут в медучреждениях России, в том числе в Петербурге.

Как сообщиили «Ведомости», препарат называется ингибитор протеазы+ритонавир. Он разработан как для профилактики COVID-19, так и для лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что препарат компании Pfizer был одобрен для использования на детях от 5 до 11 лет. Доза препарата для детей составляет около трети части дозы для взрослого человека.

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