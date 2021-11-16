В Пушкине автоледи поехала на «красный» и отправила двухлетнего сына в больницу

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал двухлетний мальчик.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 15 ноября, в Пушкине. В 13:13 правоохранителям поступило сообщение от мужчины о том, что буквально пять минут назад на регулируемом перекрестке Ленинградской улице произошло ДТП.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, девушка за рулем Volvo проехала на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с Audi под управлением 31-летнего мужчины, двигавшегося на «зеленый».

В результате аварии травмы получил двухлетний сын виновницы аварии. Он находился в детском автокресле на переднем правом пассажирском сиденье. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Шелгунова кроссовер сбил мужчину в трусах и с ирокезом. Мужчину пытались госпитализировать, но он сопротивлялся, рассказали очевидцы.