На Шелгунова кроссовер сбил мужчину в трусах и с ирокезом

На Шелгунова кроссовер сбил мужчину в трусах и с ирокезом
ДТП с пешеходом на улице Шелгунова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Невском районе Петербурга легковой автомобиль сбил мужчин, разгуливающего в трусах и с ирокезом на голове.

Дорожный инцидент случился у дома №12 на улице Шелгунова. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, одетый не по погоде мужчина разгуливал посреди проезжей части. Кроме того, вокруг бегали двое мужчин и орали на прохожих. Прибывшие медики пытались уложить мужчину в каталку, но тот пытался сопротивляться.

Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина сбил двух малышей, переходивших с мамой дорогу на «зеленый». Скорая помощь госпитализировала детей в состоянии средней степени в детское медицинское учреждение.

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