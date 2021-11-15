В Петербурге мужчина сбил двух малышей, переходивших с мамой дорогу на «зеленый»

Дети и их мать переходили дорогу на "зеленый". Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Дети и их мать переходили дорогу на "зеленый". Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Правоохранительные органы Выборгского района проводят проверку после ДТП, в котором пострадали двое 4-летних детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 14 ноября, в 18:00, полиции сообщили, что на улице Грибалева, 26-летний мужчина наехал на детей.

Оказалось, что гражданин ехал на «Хендай Солярисе» и на регулируемом пешеходном переходе, поворачивая налево, не уступил дорогу и наехал на двух пешеходов 2017 года рождения. Дети переходили дорогу вместе с матерью на зеленый сигнал светофора.

Скорая помощь госпитализировала малышей в состоянии средней степени в детское медицинское учреждение.

По факту дорожно-траснопортного происшествия началась проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист сбил двух детей на пешеходном переходе на Новолитовской улице.