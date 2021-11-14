Таксист сбил двух детей на пешеходном переходе на Новолитовской

Автомобиль такси сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе в Выборгском районе Петербурга.

Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Со слов свидетелей аварии, все случилось сегодня вечером на перекрестке Новолитовской и Грибалевой улиц. Двое детей лет 7-ми на вид переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда их сбило такси.

В сообщении говорится, что дети выжили, но получили травмы. На месте происшествия работала бригада реанимации и сотрудники ГИБДД.

«Один вроде более-менее, сильный испуг, второй лежал на земле и плакал, надеюсь все будет хорошо», — рассказал автор публикации.

Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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