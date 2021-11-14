Легковушку на трассе «Сортавала» «остановила» огромная фура

Легковушку на трассе &#171;Сортавала&#187; &#171;остановила&#187; огромная фура
На "Сортавале" произошла авария с участием фуры. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Легковой автомобиль вошел под кабину фуры.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 14 ноября, дорожно-транспортное происшествие случилось на 101 километре трассы «Сортавала». Там из-за фура с прицепом оказалась заблокирована почти вся дорога. Грузовое транспортное средство перегородило две полосы для движения других автомобилей.

Судя по фотографии, легковушка марки «Форд» пошла прямо под кабинку фуры.

В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель иномарки.

В комментариях к записи петербуржцы пишут, что дорога по этой трассе с утра была довольно скользкой.

«Гололед был дикий в этом месте, я с работы ехал в это время там, меня даже на зимней резине носило при торможении и перестроении», — отметил пользователь Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проезд по дамбе в Петербурге затруднен из-за ДТП с цистерной и легковушкой.

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