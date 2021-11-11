Проезд по дамбе в Петербурге затруднен из-за ДТП с цистерной и легковушкой

Проезд по дамбе в Петербурге затруднен из-за ДТП с цистерной и легковушкой
ДТП в районе дамбы. Фото: скриншот instagram

На петербургской дамбе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и цистерны.

Дорожный инцидент случился сегодня, 11 ноября, на 137-м км внешнего кольца КАЛ. Подробности рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

К месту происшествия спешат сотрудники экстренных служб. Для движения машин свободна только одна левая полоса, добавляют в КЗС.

«Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте скоростной режим», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. На место происшествия были вызваны представители экстренных служб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после повреждения оборудования дамбы на 24 млн.

Напомним, инцидент произошел 3 ноября. Водители, несмотря на предупреждающие знаки, проехали на слишком высоких большегрузах в тоннель и повредили камеры и светофоры. В тот же день один из водителей был задержан.

В ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» сообщили, что сумма ущерба составила 24 миллиона рублей, а в полиции назвали другую цифру – 250 тысяч рублей.

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