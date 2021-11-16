Петербуржца, выпивавшего в баре с девушками, нашли поколоченным в парадной дома

Перед избиением мужчина выпивал в баре на Некрасова. Фото: "Яндекс панорамы"

Перед избиением мужчина выпивал в баре на Некрасова. Фото: "Яндекс панорамы"

В Центральном районе Петербурга 27-летнего мужчину могли жестоко избить, а затем отнести в парадную на Фонтанной.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 ноября в полицию поступила телефонограмма из больницы. Сообщалось, что днем ранее, поздно вечером, бригада скорой помощи забрала в тяжелом состоянии мужчину. Потерпевшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы лицевого скелета, закрытый переломом тела грудины, а также ушиб сердца.

По словам самого пострадавшего, 14 ноября, ночью, он выпивал в баре на улице Некрасова, 56. В его компании находились три неизвестные девушки. Следующее, что помнит мужчина, как он очнулся избитым в парадной дома №3 по улице Фонтанная.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое петербуржцев избили своего знакомого битой и украли деньги.