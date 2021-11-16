Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Россия возобновила авиасообщение с рядом стран. Фото: pexels.com

С 1 декабря Российская Федерация возобновляет авиасообщение еще с пятью странами. В список вошли Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Коста-Рика и Монголия.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 ноября.

Кроме этого, также с 1 декабря, Россия увеличивает количество рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.

Напомним, что с 27 марта Россия прекращала регулярное и чартерное международное авиасообщение с рядом стран в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, с 9 ноября Россия возобновила авиасообщение с двумя городами Египта. Полеты снова возможны в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также возобновляется авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

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