Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

С 1 декабря Российская Федерация возобновляет авиасообщение еще с пятью странами. В список вошли Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Коста-Рика и Монголия.
Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 ноября.
Кроме этого, также с 1 декабря, Россия увеличивает количество рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.
Напомним, что с 27 марта Россия прекращала регулярное и чартерное международное авиасообщение с рядом стран в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, с 9 ноября Россия возобновила авиасообщение с двумя городами Египта. Полеты снова возможны в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также возобновляется авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.