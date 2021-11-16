В России за сутки зафиксирован минимум случаев заражения COVID с октября

Ковид выявили за последние сутки более чем у 36 тыс. россиян. Фото: pexels.com

Ковид выявили за последние сутки более чем у 36 тыс. россиян. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 36 818 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью 16 ноября. Стоит отметить, что количество новых случаев заражения на 1 602 меньше, чем днем ранее. Помимо этого, это минимальное значение с 27 октября.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствия умерло 1240 граждан РФ. В Москве жертвами вируса стали 97 граждан, в Петербурге — 78, а в Московской области — 54.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 257 837 россиян.

Всего в России зафиксировано 9 млн 145 тыс. 912 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американская компания Pfizer проведет в России клинические испытания препарата Paxlovid для профилактики COVID-19. Соответствующее разрешение выдал Росздравнадзор.