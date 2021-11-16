В Петербурге завершили ремонт Краснопутиловской улицы

На работы потратили 38,6 млн рублей.

В Московском районе завершились ремонтные работы Краснопутиловской улицы. Об этом сегодня, 16 ноября, пишет Смольный.

Речь идет об участке от площади Конституции до Кубинской улицы протяженностью 680 метров. Подрядчик с 31 августа успел заменить асфальтобетонное покрытие на проезжей части, бордюрный камень и переустроить тротуары. Стоимость работ составила 38,6 миллионов рублей.

«Все ограничения для автомобилистов и общественного транспорта, установленные в конце лета, на отремонтированном участке улицы к настоящему моменту сняты»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино закончился ремонт дороги на Машиностроителей. Стоит отметить, что ограничения движения транспорта, организованные на данном участке дороги 25 октября, в данный момент полностью сняты.