Гололедица и сильный ветер ожидаются в Ленобласти в ближайшие дни

Гололедица и сильный ветер ожидаются в Ленобласти в ближайшие дни
На дорогах области ожидается гололедица. Фото: unsplash

На дорогах Ленинградской области с 17 по 19 ноября прогнозируется гололедица. Также ожидается усиление ветра.

Об этом предупредила пресс-служба областного ГУ МЧС. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», со среды по пятницу, 17-19 ноября, на дорогах Ленобласти утром и ночью будет гололедица.

В четверг, 18 ноября, в некоторых районах 47 региона поднимется сильный ветер, его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Погода 17 ноября будет облачной. Местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Умеренный ветер подует с юго-запада, юга. В ночь на среду в регионе похолодает до -1…+4 градусов, а днем будет от 0 до +5 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине рабочей недели в Петербурге будет прохладно и дождливо. Атмосферное давление будет понижаться.

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