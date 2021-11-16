День преподавателя высшей школы впервые отметят в Петербурге

В Северной столице насчитывается 70 вузов и 317 научных организаций. Фото: Смольный

В Северной столице насчитывается 70 вузов и 317 научных организаций. Фото: Смольный

В Петербурге, как и по всей России, в этом году впервые отметят День преподавателя высшей школы. За профессиональным праздником закрепили дату 19 ноября.

Дата была выбрана неслучайно — в этот день родился великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, рассказали в пресс-службе городского правительства.

Новый профессиональный праздник создали в Год науки и техники. В петербургских вузах работает более 30 тысяч преподавателей, у которых обучаются порядка 317 тысяч студентов.

В Северной столице насчитывается 70 вузов и 317 научных организаций — это более 10% научно-образовательного потенциала России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице спрос на преподавателей вырос в 3 раза.