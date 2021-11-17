В Петербурге задержали сына, подозреваемого в расчленении своего отца

В Петербурге задержали сына, подозреваемого в расчленении своего отца. Фото: Baltphoto/ Константин Яковлев

В Петербурге задержали сына, подозреваемого в расчленении своего отца. Фото: Baltphoto/ Константин Яковлев

В Санкт-Петербурге задержали 35-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве своего отца. Тело погибшего нашли накануне в Василеостровском районе города.

По делу расчлененных останков, найденных в реке Смоленке, задержали подозреваемого. Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, им оказался сын погибшего.

По версии следствия, предположительно 14 ноября в доме №1 по Смоленской улице между отцом и сыном возникла ссора, в результате которой последний застрелил своего родителя из охотничьего ружья. После этого 35-летний подозреваемый расчленил тело и выбросил в сумке в реку Смоленку.

Мешок с телом нашли в реке Смоленке ремонтники 16 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 ноября, стало известно об обнаружении клетчатой сумки с человеческими останками в реке Смоленка. На подозрительную сумку обратил внимание один из рабочих, который укреплял набережную неподалёку от моста Кораблестроителей.