На улице Трефолева квартирный пожар тушили 15 спасателей

В Кировском районе Санкт-Петербурга около 4 часов утра спасатели ликвидировали квартирный пожар. Чтобы справиться с огнем понадобилось 15 специалистов.

В 03:34 в экстренные службы поступило сообщение, что в Кировском районе на улице Трефолева, 35 произошло возгорание.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что горит коридор на площади 10 кв. метров. К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава от МЧС. Огонь удалось потушить в 04:09.

Сведения о пострадавших в экстренные службы не поступили.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве и расчленении своего отца. По версии следствия, предположительно 14 ноября в доме №1 по Смоленской улице между отцом и сыном возникла ссора, в результате которой последний застрелил своего родителя из охотничьего ружья.