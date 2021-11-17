В 9 утра ожидаются пятибалльные пробки

В Санкт-Петербурге утро среды начинается с 4-балльных пробок, однако в 9 часов загруженность дорог поднимется до 5 баллов.

Начиная с 10 часов по прогнозу «Яндекс.Пробки» загруженность дорог продержится на уровне 4 баллов до 13 часов. В Петербурге активно ведутся ремонтные работы, горожане едут на работу. На карте отмечены места, где произошли аварии.

Красным отмечены участки в местах ДТП на КАД на 46 км внутреннего кольца, на проспекте Косыгина, Пискаревском проспекте, Витебском проспекте, Красносельском шоссе недалеко от Колхозной улицы. Затруднено движение в Транспортном переулке, на улице Вокка, улице Стахановцев, на железнодорожном проспекте от Белевского проспекта до тупика, на Балтийской улице.

Водителям необходимо заранее планировать свой маршрут и учитывать ремонтные работы и аварии. Ситуация на дорогах в ближайшее время может измениться. В 14 часов ожидается повышение уровня загруженности до 5 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпинском районе Петербурга подошли к концу производственные работы на участке дороги на улице Машиностроителей. Ремонт от Заводского проспекта до бульвара Трудящихся завершился. Ограничения на этом участке сняты.