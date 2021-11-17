Регента Спасо-Преображенского собора обокрали на 757 тыс. рублей

В Выборгском районе Ленинградской области в отношении регента Спасо-Преображенского собора совершена кража.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 ноября, утром, были похищены ювелирные золотые изделия, две церковные награды и несколько бутылок алкоголя. Общий ущерб оценивается в 757,5 тысяч рублей.

Кража была совершена в кирпичном дачном доме, расположенном в 47-ом регионе.

К счастью, в месте совершения преступления установлена камера видеонаблюдения. Вскоре запись будет просмотрена.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из дома в деревне Глинка украли украшений на 3,7 млн рублей. Хозяйка заявила о пропаже браслетов, цепочек, колец и прочих украшений. По предварительным данным, злоумышленник пробрался в дом сквозь разбитое окно. Сигнализация в этот момент была отключена.