Регента Спасо-Преображенского собора обокрали на 757 тыс. рублей

Регента Спасо-Преображенского собора обокрали на 757 тыс. рублей
Регента Спасо-Преображенский собора обокрали. Фото: "Яндекс панорамы"

В Выборгском районе Ленинградской области в отношении регента Спасо-Преображенского собора совершена кража.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 ноября, утром, были похищены ювелирные золотые изделия, две церковные награды и несколько бутылок алкоголя. Общий ущерб оценивается в 757,5 тысяч рублей.

Кража была совершена в кирпичном дачном доме, расположенном в 47-ом регионе.

К счастью, в месте совершения преступления установлена камера видеонаблюдения. Вскоре запись будет просмотрена.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из дома в деревне Глинка украли украшений на 3,7 млн рублей. Хозяйка заявила о пропаже браслетов, цепочек, колец и прочих украшений. По предварительным данным, злоумышленник пробрался в дом сквозь разбитое окно. Сигнализация в этот момент была отключена.

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