Вестибюль 1 станции «Площадь Ленина» в Петербурге закрыт на вход

Вестибюль 1 станции &#171;Площадь Ленина&#187; в Петербурге закрыт на вход
"Площадь Ленина". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В вестибюль 1 станции «Площадь Ленина» нельзя спуститься. Вход закрыт в связи с неисправностью эскалатора.

В среду, 17 ноября, пресс-служба подземки Петербурга сообщает, что выход на вестибюль 1 станции «Площадь Ленина», то есть выход на Финляндский вокзал, закрыт.

Пассажиров попросили временно пользоваться для входа вестибюлем 2.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты из Китая могут оказать помощь компании » Метрострой Северной столицы» в строительстве петербургской подземки. В корпорации China Railway Construction (CRC) заверили сотрудников «Метростроя», что они имеют положительный опыт в области строительства метро, кроме того, китайцы также предложили при необходимости воспользоваться их оборудованием.

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Вестибюль 1 станции «Площадь Ленина» в Петербурге закрыт на вход
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