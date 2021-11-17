Вестибюль 1 станции «Площадь Ленина» в Петербурге закрыт на вход

В вестибюль 1 станции «Площадь Ленина» нельзя спуститься. Вход закрыт в связи с неисправностью эскалатора.

В среду, 17 ноября, пресс-служба подземки Петербурга сообщает, что выход на вестибюль 1 станции «Площадь Ленина», то есть выход на Финляндский вокзал, закрыт.

Пассажиров попросили временно пользоваться для входа вестибюлем 2.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты из Китая могут оказать помощь компании » Метрострой Северной столицы» в строительстве петербургской подземки. В корпорации China Railway Construction (CRC) заверили сотрудников «Метростроя», что они имеют положительный опыт в области строительства метро, кроме того, китайцы также предложили при необходимости воспользоваться их оборудованием.