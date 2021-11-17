Жителей Ленобласти предупредили о гололедице

Жителей Ленобласти предупредили о гололедице
На дорогах города возможна гололедица. Фото: https://pixabay.com

В четверг, 18 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем пройдут выпадут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью ожидается южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный ветер, днем местами порывы будут доходить до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -2…+3 градуса, днем температура воздуха ожидается на уровне 0…+5 градусов. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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