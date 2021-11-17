Задержан подозреваемый в поджоге квартиры своей сожительницы на Союзном

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры сожительницы.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 14 ноября в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что хорошо знакомый сожитель поджег ее квартиру в доме на Союзном проспекте.

В тот же день подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый за кражи мужчина.

По предварительной информации, после ссоры с сожительницей он поджег ее однокомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже 15 этажного дома. В результате пожара выгорела комната. В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области предпринимателю подожги экскаватор за 5 млн.