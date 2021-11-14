В Ленобласти предпринимателю подожги экскаватор за 5 млн

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту возгорания спецтехники.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

13 ноября, днем, в полицию написал заявление 43-летний предприниматель. Он рассказал, что с 3 на 4 октября в поле ему подожгли экскаватор «Кат 320Д», цена которого 5 млн рублей. Это случилось рядом с Горским шоссе поселка Левашово.

Изначально бизнесмен не стал обращаться к правоохранителям, так как думал, что произошло самовозгорание. Однако вместе с этим в полицию поступили материалы проверки из ГУ МЧС, свидетельствующие о том, что возгорание случилось в результате поджога кабины и места расположения силовой установки экскаватора.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга задержали подозреваемого в поджоге чужого легкового автомобиля.