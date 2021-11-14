В Ленобласти предпринимателю подожги экскаватор за 5 млн

В Ленобласти предпринимателю подожги экскаватор за 5 млн
В поле Ленобласти бизнесмену подожгли спецтехнику. Фото: pexels.com

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту возгорания спецтехники.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

13 ноября, днем, в полицию написал заявление 43-летний предприниматель. Он рассказал, что с 3 на 4 октября в поле ему подожгли экскаватор «Кат 320Д», цена которого 5 млн рублей. Это случилось рядом с Горским шоссе поселка Левашово.

Изначально бизнесмен не стал обращаться к правоохранителям, так как думал, что произошло самовозгорание. Однако вместе с этим в полицию поступили материалы проверки из ГУ МЧС, свидетельствующие о том, что возгорание случилось в результате поджога кабины и места расположения силовой установки экскаватора.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга задержали подозреваемого в поджоге чужого легкового автомобиля.

ленобласть поджег спецтехника


 

Новости партнеров
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...
В Невском районе на уроке школьник получил ножевое ранение