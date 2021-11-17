В ФРГ обеспокоены приостановкой сертификации «Северного потока — 2»

В ФРГ обеспокоены приостановкой сертификации &#171;Северного потока &#8212; 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил, что приостановка сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» может обернуться негативными последствиями.

Он отметил, что это может привести к росту цен и производственным убыткам.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

газопровод северный поток - 2 ФРГ


 

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