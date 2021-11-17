В Петербурге за сутки вакцинировались более 6 тыс. человек

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за минувший день прошли почти более 6 тыс. местных жителей.

Об этом сегодня, 71 ноября сообщили в оперативном штабе Смольного. На первую прививку вчера пришли 6031 житель города. Завершили цикл вакцинации 3658 горожан.

За сутки с ковидом госпитализировали 397 человек. В стационарах находится 7 217 пациентов, 692 человека лежит в реанимации, 334 жителя подключены к аппарату ИВЛ

На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.