Артистка из «Танцев со звездами» стала жертвой коронавируса

Артистка Кристина Асмаловская, принимавшая участие в шоу «Танцы со звездами», ушла из жизни. Женщине был всего 41 год.
О кончине Асмаловской сообщила на своей страничке в социальной сети Facebook ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева.
Известно, что Кристина Асмаловская работала вместе с ней над созданием детской программы.
«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Youtube надолго сохранит ее в памяти и вместе с «Кристиной Алексеевной» еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!»— сказано в публикации Черняевой.
По словам ведущей 41-летняя Асмаловская не была вакцинирована от коронавируса.
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