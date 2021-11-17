В конце декабря «Алроса» открывает рейсы из Петербурга в Тель-Авив

В конце декабря &#171;Алроса&#187; открывает рейсы из Петербурга в Тель-Авив
Прямые рейсы из Петербурга в Израиль запустят с 25 декабря. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Авиакомпания «Алроса» с 25 декабря запустит рейс Петербург — Тель-Авив.

Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Северной столицы. Авиарейсы будут происходить по субботам. Из города на Неве судна отправятся в 18:05, а прибудут в израильский Тель-Авив в 22:25.

Обратный авиарейс запланирован с субботы на воскресенье. Взлет намечен на 23:55, а приземление на 05:45.

В настоящий момент для бронирования уже стали доступными авиабилеты. Их можно приобрести на сайте петербургского аэропорта Пулково или на официальном сайте авиакомпании.

Туристам напомнили, что перед тем, как отправляться заграницу, важно рассмотреть все действующие правила пересечения границ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 декабря Российская Федерация возобновляет авиасообщение еще с пятью странами. В список вошли Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Коста-Рика и Монголия.

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