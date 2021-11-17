Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: сайт Президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась за три дня на 1 тысячу коек.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в городе улучшается, сообщает РИА «Новости».

В Москве за сутки выявлено 2 966 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 940 человек, скончались 96 пациентов. На ИВЛ находятся 732 человека.В городе выздоровели ещё 7 477 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 702 667.

С начала пандемии в России выявлено 9 182 538 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 259 084 летальных исхода, выздоровели 7 882 836 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 84 случая. Об этом стало известно в среду, 17 ноября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции.

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