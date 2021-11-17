В России больных ОРВИ обяжут обследоваться на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пациенты с ОРВИ будут обязаны проходить тестирование на коронавирус.

Она отметила, что вышло соответствующее решение в виде постановления главного государственного санитарного врача.

«Все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией», — приводит ее слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 9 182 538 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 259 084 летальных исхода, выздоровели 7 882 836 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 84 случая. Об этом стало известно в среду, 17 ноября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции.