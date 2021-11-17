В Ленобласти автомобилист сбил двух пенсионерок на «зебре», одна из них погибла

В Ленобласти автомобилист сбил двух пенсионерок на &#171;зебре&#187;, одна из них погибла
Женщины шли по "зебре". Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленинградской области две пожилых женщины оказались под колесами авто. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм.

Дорожный инцидент случился в среду, 17 ноября, у деревни Шепелево. Около половины шестого вечера 69-летний водитель Hyundai Solaris сбил двух женщин, идущих по пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области, 64-летняя женщина погибла, а 67-летняя с тяжелыми травмами попала в больницу после Ломоносовского района Ленобласти. На мужчине при этом ни царапины.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Адмиралтейской улице «Вольво» сбил 9-летнюю девочку-пешехода. В результате аварии пострадавшую госпитализировали в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Ребенку диагностировали сотрясение головного мозга, перелом левой голени.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти ленобласть смертельное ДТП


 

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